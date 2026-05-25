Elezioni Colleferro 2026 i risultati definitivi | Giulio Calamita è il nuovo sindaco
Giulio Calamita è stato eletto sindaco di Colleferro con oltre il 70% delle preferenze. Calamita, attuale vicesindaco, rappresenta il centrosinistra e ha ottenuto i risultati definitivi alle elezioni del 2026. Il voto ha visto una vittoria netta rispetto agli altri candidati in corsa. I risultati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio completo delle schede.
Giulio Calamita, vicesindaco uscente è stato eletto sindaco a Colleferro con il centrosinistra con oltre il 70% delle preferenze. Affluenza al 66,26%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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