Elezioni Colleferro 2026 i risultati definitivi | Giulio Calamita è il nuovo sindaco

Notizia in breve

Giulio Calamita è stato eletto sindaco di Colleferro con oltre il 70% delle preferenze. Calamita, attuale vicesindaco, rappresenta il centrosinistra e ha ottenuto i risultati definitivi alle elezioni del 2026. Il voto ha visto una vittoria netta rispetto agli altri candidati in corsa. I risultati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio completo delle schede.