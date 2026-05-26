Coiano SLucia Social Club La società diventa global

Da un lato la salvezza in Seconda Categoria, conquistata in rimonta. Dall’altro la formazione femminile capace a lungo di battagliare per il primo posto in Eccellenza, chiudendo la "regular season" in seconda posizione. In mezzo, un accordo di collaborazione tra il club e la Texas University sull’asse Italia – Stati Uniti, che promette di portare al "Vittorio Rossi" di Santa Lucia giovanissimi calciatori texani (con i coetanei pratesi che faranno il percorso inverso). E’ il momento che sta vivendo il Coiano Santa Lucia, reduce dal nono posto del girone C nel campionato di Seconda con 38 punto. Gli uomini di mister Imbriano hanno concluso con l’obiettivo minimo una stagione non facile, che nella parte centrale li aveva visti addirittura finire in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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