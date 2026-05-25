L’ex discoteca di Bertinoro è stata trasformata in una casa di riposo chiamata ‘Villa Lucia Regina’. La struttura, nota per essere stata un punto di ritrovo della vita notturna locale, ora ospita anziani. La riqualificazione ha portato a un cambio di destinazione d’uso, passando da locale di divertimento a struttura assistenziale. La modifica è stata completata di recente, senza ulteriori dettagli sui lavori o sui soggetti coinvolti.

A Bertinoro una storica location della vita notturna romagnola cambia radicalmente pelle per rispondere ai bisogni assistenziali del territorio. Negli spazi che un tempo ospitavano l’ex discoteca Dieci Club, infatti, è in arrivo una nuova struttura per la terza età. Il progetto, curato dalla cooperativa sociale ‘Il Mondo di Heidi’, prevede la nascita di Villa Lucia Regina, una comunità alloggio per anziani che andrà ad affiancarsi alla già esistente struttura di Villa Lucia situata a Ospedaletto di Bertinoro. La riconversione dell’ex locale da ballo permetterà di mettere a disposizione 16 ulteriori posti letto e un centro diurno a partire da agosto, offrendo una valvola di sfogo per le lunghe liste d’attesa e fornendo risposte concrete alle famiglie del comprensorio forlivese e cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Dieci Club’ diventa casa di riposo ‘Villa Lucia Regina’ all’ex discoteca

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