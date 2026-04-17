Fuga disperata a Coiano | l’auto diventa una trappola di fuoco

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile, un incendio improvviso ha coinvolto un’auto in transito nella zona di Coiano. Il veicolo ha preso fuoco durante la marcia, costringendo il conducente a uscire di corsa per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non si segnalano feriti tra le persone coinvolte.

Un improvviso rogo ha colpito un veicolo in movimento nella zona di Coiano nel tardo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile, costringendo il conducente a una fuga rapida per salvaguardare la propria incolumità. L’accaduto, verificatosi poco dopo le ore 18, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per evitare che le fiamme potessero propagarsi oltre il mezzo coinvolto. La reazione tempestiva del conducente e l’intervento dei soccorsi. Il pericolo si è manifestato mentre l’automobilista percorreva la strada, quando un malfunzionamento improvviso ha trasformato il mezzo in una trappola di fuoco. La rapidità decisionale del proprietario...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga disperata a Coiano: l’auto diventa una trappola di fuoco Notizie correlate In Sobborgo Comandini l'auto diventa improvvisamente una 'palla di fuoco': arrivano i pompieriApprensione lunedì pomeriggio in via Subborgo Federico Comandini, a Cesena, dove intorno alle 15:30, un'auto ha preso fuoco presumibilmente per cause... Incidente mortale: auto elettrica diventa trappola a 203 km/hUn uomo ha perso la vita in un incidente stradale in Cina, rimanendo intrappolato nella sua Xiaomi SU7 dopo una carambola ad alta velocità.