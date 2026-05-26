Coez in concerto al Teatro Petruzzelli
Coez ha annunciato un nuovo tour autunnale che si svolgerà nel 2026, aggiungendo 13 date al calendario. Le esibizioni si terranno nei teatri e si svolgeranno dopo il tour estivo, che partirà l’8 luglio. Durante il tour autunnale, il cantante eseguirà dal vivo il suo ultimo album, pubblicato il 22 maggio. La serie di concerti si svolgerà in diversi teatri italiani e sarà legata al progetto “FROM THE ROOFTOP 3”.
Coez annuncia FROM THE ROOFTOP - TEATRI 2026, 13 nuove date autunnali che si aggiungono al tour estivo in partenza l’8 luglio, durante le quali porterà live il suo ultimo progetto FROM THE ROOFTOP 3, pubblicato lo scorso 22 maggio. I biglietti saranno disponibili da martedì 26 maggio alle 14.00. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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