Dal 26 al 29 marzo, il Teatro Duse di Genova ospiterà lo spettacolo “Zingari: l'Olocausto dimenticato”, con protagonista Pino Petruzzelli. L’attore sarà sul palco per rappresentare questa produzione teatrale, che si svolgerà nel teatro cittadino in questa data. La performance rientra nella programmazione del teatro di questa stagione e si svolgerà in quattro serate consecutive.

Pino Petruzzelli torna al Teatro Nazionale di Genova: da giovedì 26 a domenica 29 marzo sarà sul palco del Teatro Duse con “Zingari: l'Olocausto dimenticato”. «Più di 500.000 rom e sinti sono stati uccisi nei campi di sterminio nazisti – racconta Petruzzelli – è una storia dimenticata. Una storia non ancora scritta. Raccontarla è un atto dovuto. Nei vari processi contro i nazisti responsabili di crimini contro l'umanità – dice ancora l’autore e interprete – primo fra tutti quello di Norimberga, mai nessuno si preoccupò di sentire la testimonianza di uno zingaro. Al processo di Gerusalemme, nonostante Eichmann si fosse dimostrato consapevole delle pratiche di deportazione degli zingari, il capo d'imputazione che riguardava questo argomento venne annullato». 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Pino Petruzzelli al Teatro Nazionale di Genova con “Zingari: l'Olocausto dimenticato”

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