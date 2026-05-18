Il gobbo del Califfo al Teatro Petruzzelli con la regia di Mariano Dammacco

Al Teatro Petruzzelli, viene rappresentato “Il gobbo del Califfo”, scritto da Franco Casavola e diretto da Mariano Dammacco. Si tratta di un ritorno importante per il regista, riconosciuto come uno dei più rigorosi tra gli autori e registi della scena contemporanea italiana. La messa in scena avviene nel massimo teatro lirico della regione pugliese, situato nella città di riferimento. La rappresentazione si inserisce nel cartellone teatrale della stagione in corso.

Mariano Dammacco firma la regia de Il gobbo del Califfo di Franco Casavola al Teatro Petruzzelli: un ritorno significativo, per uno dei più rigorosi autori e registi della scena contemporanea italiana, nella sua Puglia, all’interno del massimo teatro lirico della regione. Mariano Dammacco ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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