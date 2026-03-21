Michela Moioli | Ho avuto un incidente a 48 ore dalle Olimpiadi Nel 2022 volevo lasciare tutto

Sabato 21 marzo, Michela Moioli è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato di un incidente avvenuto a 48 ore dalle Olimpiadi, che avrebbe potuto compromettere la sua partecipazione. Ha anche parlato di un periodo difficile nel 2022, durante il quale ha deciso di fermarsi e di lasciare tutto. La campionessa di snowboard ha condiviso il suo percorso di recupero e difficoltà.

Michela Moioli è stata ospite di Verissimo sabato 21 marzo. La campionessa di snowboard ha parlato dell'incidente a due giorni dalle Olimpiadi, che rischiava di compromettere le gare e poi del periodo di profonda crisi attraversato nel 2022 che l'ha costretta a fermarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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