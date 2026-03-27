Coco Gauff chiede di non essere chiamata papà dopo aver battuto Karolina Muchova | è una tradizione

Dopo aver vinto la semifinale a Miami contro Karolina Muchova, Coco Gauff è stata interrogata sulla pratica di chiamare

Nella conferenza dopo la vittoria in semifinale a Miami su Karolina Muchova, Coco Gauff è scoppiata a ridere alla domanda sul soprannome "papà" che si dà nel tennis maschile quando si è vinto tre volte di fila contro il medesimo avversario: "Non è il termine giusto per noi donne. forse dominatrice?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Coco Gauff pensa di non essere ripresa e si sfoga negli spogliatoi: “Ma perché lo fanno vedere?”Coco Gauff si è sfogata nella pancia della Rod Laver Arena dopo la pesante sconfitta contro Elina Svitolina agli Australian Open.

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