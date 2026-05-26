Cocaina nascosta in casa | 18enne in manette

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri di Arezzo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo nel suo domicilio, è stata trovata cocaina nascosta. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine da parte delle forze dell’ordine. Il ragazzo, cittadino albanese, è stato portato in carcere e dovrà comparire davanti a un giudice. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.