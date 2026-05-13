Cocaina nascosta nel bullone speciale in manette spacciatore
Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno arrestato un uomo di 21 anni, di nazionalità albanese, con diversi precedenti penali. Durante una perquisizione, hanno trovato una dose di cocaina nascosta all’interno di un bullone appositamente modificato. L’uomo è stato portato in commissariato e accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno arrestato un albanese di 21 anni, con numerosi precedenti di polizia, per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.L'operazione è nata a seguito della segnalazione di una presunta attività di spaccio di cocaina nel territorio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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