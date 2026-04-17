Cocaina nascosta negli indumenti intimi | sannita in manette beccato con 100 grammi

Durante un normale controllo su strada nel Beneventano, le forze di polizia hanno fermato un uomo che trasportava circa 100 grammi di cocaina nascosta negli indumenti intimi. L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo, che è stato portato in caserma per le verifiche del caso. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sottoposta ad analisi di laboratorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Un controllo su strada si trasforma in un arresto per droga. È accaduto nel Beneventano, dove la Guardia di Finanza ha fermato un uomo trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina, nascosta negli indumenti intimi. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Benevento per contrastare i traffici illeciti. I militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato l’auto condotta dall’uomo durante un posto di controllo. Fin dai primi momenti, il soggetto avrebbe mostrato segni evidenti di agitazione e un atteggiamento ritenuto sospetto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cocaina nascosta negli indumenti intimi: sannita in manette, beccato con 100 grammi Notizie correlate Leggi anche: Beccato con 65 grammi di cocaina e crack: un arresto a Salerno Leggi anche: Beccato con 50 grammi di cocaina, l'arresto e poi la condanna Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pendolari dello spaccio in monopattino: sequestrati crack, cocaina ed eroina; Controlli antidroga dei Carabinieri: 18 arresti e sequestri di cocaina, crack e contanti | Roma; Cocaina nascosta nell’armadio: 41enne arrestato dalla Polizia di Stato. Benevento, 100 grammi di cocaina nascosti negli indumenti intimi: fermato e arrestato durante un controllo stradaleNell’ambito del rafforzamento delle attività di controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno arrestato ... ntr24.tv Palagonia. Droga nascosta negli indumenti, Carabinieri fermano auto in fugaE’ stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia il 41enne di Ramacca (CT) che, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ... libertasicilia.it Castellaneta, cocaina nascosta in una botola nel bagno: arrestato un 63enne facebook Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. Arrestati x.com