Cocaina liquida nel box e a casa della sorella portato in carcere

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Sestri Ponente con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha trovato cocaina liquida nel suo box e nell’abitazione della sorella. È stato portato in carcere e dovrà rimanerci almeno fino a nuovi provvedimenti. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri soggetti coinvolti o altre sostanze nascoste.

Deve restare per il momento in carcere il 45enne di origini ecuadoriane, arrestato dalla polizia a Sestri Ponente con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nelle ultime settimane gli investigatori della squadra mobile di Genova sono venuti a conoscenza di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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