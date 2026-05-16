Minacce continue alla sorella anche con un coltello | arrestato e portato in carcere

Un uomo di 63 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver minacciato ripetutamente la sorella, anche con un coltello. La donna, che da tempo viveva in uno stato di paura a causa delle sue minacce e comportamenti vessatori, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Desenzano del Garda. La denuncia è stata presentata dopo che la donna ha deciso di chiedere aiuto, ponendo fine a un periodo di tensioni e intimidazioni.

Ha aspettato troppo a lungo, ma alla fine ha deciso di chiedere aiuto. È la storia della sorella di un 63enne che, stanca di vivere nella paura tra minacce continue e comportamenti vessatori, ha sporto denuncia ai carabinieri di Desenzano del Garda. Una scelta che ha messo fine a un incubo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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