Oltre 1 kg di cocaina a casa portato in carcere

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere di Bolzaneto dopo essere stato trovato in possesso di più di un chilogrammo di cocaina nascosto in casa. I militari, durante una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza stupefacente. L’arrestato è stato portato in carcere.

Nascondeva in casa oltre un chilogrammo di cocaina. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 32enne di origini albanesi, domiciliato nel quartiere di Bolzaneto.I militari del comando provinciale di Genova, nella giornata di martedì 12 maggio 2026 hanno monitorato alcune aree maggiormente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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