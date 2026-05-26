Un commerciante è stato arrestato ad Avellino dopo il ritrovamento di cocaina e un bilancino di precisione nel suo locale. Durante un controllo, gli agenti hanno sequestrato sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento. L'uomo è stato portato in commissariato e posto agli arresti domiciliari. Le indagini continuano per verificare eventuali altri soggetti coinvolti e la provenienza della droga.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino, n ell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 50 enne di Avellino, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rinvenuto nell’esercizio commerciale dell’uomo, ubicato in questo Centro, sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza, debitamente sottoposti a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cocaina e bilancino di precisione nel locale: arrestato un commerciante

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COCAINA TRA I GIOVANI, DONNA ARRESTATA | 09/04/2026

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