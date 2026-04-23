Pizza Village 2026 | scopri la nuova location per l’evento più atteso!

Il Pizza Village del 2026 si terrà in una nuova sede, diversa da quella degli anni precedenti. L’evento, conosciuto per la grande partecipazione di appassionati e professionisti del settore, si svolgerà in una località scelta dall’organizzazione. La decisione di spostare la manifestazione riguarda la nuova area che ospiterà le attività e le aree dedicate alla degustazione e alle competizioni. La data di svolgimento e altri dettagli saranno comunicati prossimamente.

"> Il Pizza Village cambia location: ecco dove si svolgerà nel 2026. Il Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più attesi d’Italia, giunge anche quest’estate in Campania con una novità importante. La celebre manifestazione dedicata alla pizza napoletana non avrà luogo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, come nelle passate edizioni, ma si trasferisce al Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Questa nuova location promette di regalare un’atmosfera unica, mantenendo intatta l’identità e lo spirito di festa e convivialità che da sempre caratterizzano questa celebrazione. In programma dal 7 al 12 luglio 2026, il evento rappresenta un mix perfetto di cultura, musica e, naturalmente, una delle delizie italiane più amate: la pizza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso! Notizie correlate Il Pizza Village lascia Napoli: ecco quale sarà la nuova locationCon l’arrivo dell’estate torna il Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Sanremo estate: quale sarà la possibile location dell’evento estivo più atteso del 2026Arriva a gran sorpresa l’edizione estiva di Sanremo: sullo sfondo il mare e Pian di Nave, la piazza riqualificata pronta a diventare un maxi palco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Non solo Napoli: ecco dove mangeremo la vera pizza d'autore in Europa nel 2026; Campionato Mondiale del Pizzaiuolo: premiati due professionisti che hanno scelto Cirio Alta Cucina; Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti del weekend - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Napoli avrà il nuovo lungomare pedonale e il Tram del Mare che arriva fino a San Giovanni. Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di PozzuoliIl Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d'Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli, nella ... fanpage.it Il Pizza Village lascia Napoli: ecco quale sarà la nuova locationCon l’arrivo dell’estate torna il Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Un tour di 5 date, con l’aggiunta di Roma a Napoli e Milano che ne potenzia la pres ... napolitoday.it Il Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d’Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli, nella provincia partenopea: https://fanpa.ge/kmcRo - facebook.com facebook