Cnr dalla matematica nel 2025 il 34% della ricchezza nazionale

Nel 2025, la matematica ha rappresentato il 34% del Valore Aggiunto Lordo in Italia, equivalente a circa 680,1 miliardi di euro. Questa quota corrisponde all'apporto combinato dei settori industriale e manifatturiero. La matematica viene considerata un motore di ricchezza, influenzando vari ambiti economici senza specificare i settori di applicazione. I dati sono stati forniti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La matematica è un motore di ricchezza, tanto che nel 2025 in Italia ha contribuito al 34% del Valore Aggiunto Lordo, pari a 680,1 miliardi di euro: tanto quanto i settori industriale e manifatturiero. Lo indica lo studio promosso dall’ Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac) e dall’ Unione Matematica Italiana (Umi), realizzato dal gruppo di Deloitte specializzato in analisi socioeconomiche (Deloitte Economics). Nella ricerca, che sarà presentata oggi al Cnr, per la prima volta emerge chiaramente come la matematica non sia solo una disciplina accademica, ma una vera e propria infrastruttura strategica per l’innovazione industriale, la competitività e lo sviluppo economico nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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La matematica è un motore di ricchezza, tanto che nel 2025 in Italia ha contribuito al 34% del Valore Aggiunto Lordo, pari a 680,1 miliardi di euro: tanto quanto i settori industriale e manifatturiero. Lo indica lo studio promosso dall'Istituto per le applicazioni d x.com

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