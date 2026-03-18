Il sigaro Antico Toscano entra nel patrimonio nazionale dalla Valtiberina il 10 per cento della produzione nazionale

Il sigaro Antico Toscano, prodotto nella Valtiberina, entra a far parte del patrimonio nazionale. La sua produzione rappresenta il 10 per cento di quella italiana e si distingue come un simbolo riconosciuto nel settore. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore, rendendo ufficiale l’inserimento di questo prodotto tra le eccellenze italiane. La notizia riguarda la regione di Arezzo e il settore del tabacco.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Il sigaro Antico Toscano entra ufficialmente nel patrimonio nazionale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo ha infatti riconosciuto come Marchio Storico di interesse nazionale, certificando il valore di una tradizione che dura da oltre due secoli e che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. A sottolinearlo è Cia Arezzo, ricordando come il sigaro toscano sia uno dei simboli più riconosciuti della manifattura italiana nel mondo, strettamente legato alla qualità della filiera agricola del tabacco. La produzione del sigaro Antico Toscano si basa in particolare sul tabacco Kentucky, coltivato soprattutto tra Toscana e Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sigaro Antico Toscano entra nel patrimonio nazionale, dalla Valtiberina, il 10 per cento della produzione nazionale Articoli correlati Il vino pugliese al vertice della produzione italiana: "Primato nei mosti con il 46,8% del totale nazionale"I dati, analizzati da Coldiretti Puglia, sono riportati nell’ultimo report ‘Cantina Italia’ dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi La Puglia ha... Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati MilitariRoma – Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, in Piazza della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antico Toscano Temi più discussi: Il sigaro Antico Toscano eletto Marchio Storico; Il sigaro Antico Toscano eletto Marchio Storico. La filiera del tabacco comprende 200 imprese; Tabacco, Mst celebra marchio storico con edizione speciale sigaro Antico Toscano; Sigaro Mst celebra Marchio Storico, edizione speciale dell'Antico Toscano. Tra passato e futuro l’Antico toscano diventa marchio di qualitàTra passato e futuro l’Antico toscano diventa marchio di qualità Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com Tabacco, Mst celebra marchio storico con edizione speciale sigaro Antico ToscanoManifatture Sigaro Toscano (Mst) presenta un’edizione celebrativa dell’Antico Toscano, il suo sigaro più iconico, che entra in commercio nei prossimi giorni, per celebrare il recente riconoscimento de ... adnkronos.com Raffinatissima e antica tovaglia con I suoi 12 tovaglioli di puro lino antico color ecru chiaro ricamata a manoi con punto antico toscano molto particolaree Dalle misure generose Tovaglia 2.84 per 1.72 Tovaglioli 45 per 45 La cedo al piccolo prezzo di euro 80 S - facebook.com facebook Il #sigaro #AnticoToscano eletto #MarchioStorico. La #filiera del #tabacco comprende 200 imprese. Una tradizione di oltre due secoli: in 1.200 ettari coltivata la #materiaprima che viene lavorata negli stabilimenti di #Lucca e di #CavaDeiTirreni x.com