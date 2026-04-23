Unionfood nel 2025 all' estero oltre il 60% della produzione nazionale di pasta

Nel 2025, più del 60% della pasta prodotta in Italia sarà esportata, coprendo oltre 200 Paesi in tutto il mondo. La produzione nazionale di pasta continuerà a espandersi sui mercati internazionali, portando il prodotto italiano a una presenza significativa all'estero. Questa crescita rappresenta un dato importante per il settore alimentare e per le aziende coinvolte nella esportazione di pasta italiana.

Sempre più pasta made in Italy nel mondo con oltre il 60% della produzione nazionale destinata all'estero nel 2025, raggiungendo oltre 200 Paesi. A rilevarlo è Unione Italiana Food. Con l'analisi l'associazione di categoria dedicata al settore alimentare segnala che la produzione di pasta italiana ammonta a 4,2 milioni di tonnellate prodotte su un quantitativo globale di 17 milioni di tonnellate e un consumo pro-capite annuo di 23,3 kg. Secondo elaborazioni Unione Italiana Food su dati Istat, le esportazioni nel 2025 hanno raggiunto 2.456.940 tonnellate (+2,1% rispetto al 2024) per un valore complessivo pari a 3.969 milioni di euro. Della pasta esportata nel 2025, circa 1,3 milioni di tonnellate sono stati destinati ai Paesi dell'Unione europea, mentre la parte rimanente ha raggiunto Paesi terzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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