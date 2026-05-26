In una competizione a Catania, quattro studenti di un liceo scientifico hanno vinto la sfida chiamata ’C@nnizz@Robot 2026’. Durante l’evento, hanno progettato e realizzato un robot utilizzando circuiti elettronici, sensori e tecniche di ingegneria. La loro partecipazione si è conclusa con il primo posto, grazie a un lavoro che ha unito passione e competenze tecniche. La gara ha coinvolto vari team, con i vincitori che si sono distinti per l’innovazione e la precisione del progetto.

A Catania, tra circuiti elettronici, sensori e rigore progettuale, quattro studenti del Liceo Scientifico ’Alessandro Volta’ di Colle hanno trasformato passione e competenza in un risultato di assoluto prestigio. Matilde Guarguaglini, Tadzio Tronti, Alessandro Regoli e Anna Volpini si sono infatti aggiudicati il primo premio alla competizione nazionale di robotica educativa ’C@nnizz@Robot 2026’, organizzata dall’ITI ’S. Cannizzaro’ e dedicata alle più innovative esperienze di programmazione e automazione provenienti dalle scuole superiori italiane. Alla manifestazione hanno preso parte 23 squadre giunte da diverse regioni del Paese, in un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’C@nnizz@Robot 2026’, la sfida. Vincono i ragazzi del liceo ’Volta’

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