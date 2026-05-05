Il liceo Volta di Reggio Calabria tra le eccellenze mondiali del Global Schools Prize 2026

Il liceo scientifico statale Alessandro Volta di Reggio Calabria si trova tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026. La selezione coinvolge scuole provenienti da diverse parti del mondo e riconosce l’eccellenza nel settore scolastico. La notizia sottolinea il ruolo di questa istituzione nella promozione di un’educazione di qualità e nel farsi riconoscere a livello internazionale per i risultati ottenuti.

“Il liceo scientifico statale Alessandro Volta di Reggio Calabria tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026 è una notizia che parla alla Calabria migliore: quella che studia, costruisce e sa farsi riconoscere a livello globale per la qualità del proprio lavoro”. Così l’europarlamentare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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