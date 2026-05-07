Fiammetta Borsellino al Liceo Volta | la memoria che sfida la mafia

Nel liceo Volta si è tenuto un incontro dedicato alla memoria di Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia. La giornata ha coinvolto studenti e docenti in discussioni sul ruolo della memoria nelle scuole e sulla lotta contro la criminalità organizzata. Durante l’evento sono stati presentati interventi che hanno ricordato il sacrificio del magistrato e l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla legalità. Sono stati anche proposti spunti su come i giovani possano agire concretamente contro le infiltrazioni mafiose.

? Cosa scoprirai Come può la testimonianza di Fiammetta Borsellino cambiare la scuola foggiana?. Quali azioni concrete possono i giovani intraprendere per negare il consenso?. Chi guiderà il dialogo tra gli studenti e la figlia del magistrato?. Perché il Liceo Volta ha scelto proprio questo tema per il presidio?.? In Breve Incontro giovedì 7 maggio alle ore 8.30 presso l'aula magna del Liceo Volta. Moderatore Damiano Bordasco con la partecipazione della sindaca Maria Aida Episcopo. Presenza dell'assessore Giulio De Santis e di Daniela Marcone dell'Associazione Libera. Iniziativa legata al Presidio di Legalità Francesco Marcone inaugurato il 30 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiammetta Borsellino al Liceo Volta: la memoria che sfida la mafia Notizie correlate A scuola di antimafia con Fiammetta Borsellino: al Liceo Volta la speciale lezione sul 'futuro possibile'Foggia si prepara ad accogliere nuovamente Fiammetta Borsellino, protagonista di un importante momento di riflessione e confronto dal titolo ‘Giovani... Caltanissetta, la scuola sfida la mafia: voci e memoria al liceo? Cosa sapere Il 28 aprile al Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta si presenta il volume di Simona Barberio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A scuola di antimafia con Fiammetta Borsellino: al Liceo Volta la speciale lezione sul 'futuro possibile'; Fiammetta Borsellino, a Porto Torres incontro con 300 studenti - L'Unione Sarda.it; Legalità, gli alunni della scuola Morvillo incontrano Fiammetta Borsellino; A Oristano la figlia del giudice Paolo Borsellino racconta il padre. FIAMMETTA BORSELLINO Foggia: il 6 maggio Fiammetta Borsellino alla Ubik per parlare di legalitàL’iniziativa, promossa da don Bruno D’Emilio, rappresenta un momento di riflessione importante per la città, in un contesto delicato ... statoquotidiano.it Legalità, gli alunni della scuola Morvillo incontrano Fiammetta BorsellinoLa figlia del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 ha raccontato la sua esperienza al fianco del padre. LE FOTO MONREALE, 5 maggio – Per il mese della l ... monrealenews.it Torna a Foggia Fiammetta Borsellino: “Giovani e memoria. L’eredità di Paolo Borsellino” La città di Foggia si prepara ad accogliere nuovamente Fiammetta Borsellino, protagonista di un importante momento di riflessione e confronto dal titolo “Giovani e memo - facebook.com facebook Fiammetta Borsellino, a Porto Torres incontro con 300 studenti x.com