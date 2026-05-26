Trump ha criticato l'ONU sulla gestione dei dati climatici, sostenendo che le analisi siano distorte. Uno scienziato ha spiegato che la revisione degli scenari climatici si basa su nuove interpretazioni dei modelli, distinguendo tra errori tecnici e speranze. La discussione riguarda come vengono presentate le previsioni sul riscaldamento globale e le possibili misure di adattamento. Non sono stati forniti dettagli sulle revisioni specifiche o sui dati contestati.

? Punti chiave Cosa nasconde davvero la revisione degli scenari climatici ONU?. Come spiegano gli scienziati la differenza tra errore e speranza?. Perché Trump usa i nuovi dati per attaccare il clima?. Quali azioni concrete possono cambiare l'esito delle proiezioni scientifiche?.? In Breve Trump ha pubblicato le critiche sul social Truth il 16 maggio scorso.. Il ricercatore Detlef P. Van Vuuren spiega la revisione tecnica dei modelli.. L'esclusione dello scenario RCP 8.5 indica la possibilità di mitigare i danni.. La divergenza nasce dall'interpretazione dei dati tra politica e climatologi.. Il 16 maggio scorso, attraverso un post sulla piattaforma social Truth, Donald Trump ha sostenuto che le proiezioni del Comitato principale delle Nazioni Unite sul Clima risultassero errate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima, Trump attacca l’ONU: lo scienziato spiega la nuova analisi

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