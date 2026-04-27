Negli ultimi tempi, si parla di un fenomeno che riguarda sia l’emigrazione che il ritorno di talenti dal Sud Italia. Uno degli esempi più citati è quello di uno scienziato che ha lasciato il Sud per lavorare in altre regioni, ma che successivamente è tornato a investire nel suo territorio di origine. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di persone che, dopo aver vissuto e lavorato altrove, scelgono di tornare e contribuire allo sviluppo locale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Da New York un segnale concreto: partire non è più un addio, ma un investimento da riportare a casa.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - La fuga dal Sud è anche un ritorno: lo scienziato Antonio Giordano esempio per la nuova rotta dei talenti italiani

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