La fuga dal Sud è anche un ritorno | lo scienziato Antonio Giordano esempio per la nuova rotta dei talenti italiani
Negli ultimi tempi, si parla di un fenomeno che riguarda sia l’emigrazione che il ritorno di talenti dal Sud Italia. Uno degli esempi più citati è quello di uno scienziato che ha lasciato il Sud per lavorare in altre regioni, ma che successivamente è tornato a investire nel suo territorio di origine. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di persone che, dopo aver vissuto e lavorato altrove, scelgono di tornare e contribuire allo sviluppo locale.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Da New York un segnale concreto: partire non è più un addio, ma un investimento da riportare a casa.🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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