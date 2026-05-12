Il clima che cambia | Andrea Boscherini spiega lo stato di salute dei fiumi

Il circolo di Legambiente dell’Alto Bidente ha avviato una serie di iniziative sul tema del cambiamento climatico. Recentemente, Andrea Boscherini ha illustrato la condizione attuale dei fiumi della zona, evidenziando le variazioni di portata e le alterazioni dei corsi d’acqua. Le attività continuano con incontri e approfondimenti rivolti alla sensibilizzazione sulla tutela ambientale e la salvaguardia delle risorse idriche.

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