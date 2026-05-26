Clement Tabur l'avversario di Sinner a Parigi | Sto male quando lo vedo era l'unico che non volevo

Clement Tabur affronterà Jannik Sinner nel primo turno del Roland Garros. Il giocatore francese ha dichiarato di non voler incontrare l'avversario, affermando che vederlo giocare gli provoca disagio. Non sono state fornite altre dichiarazioni ufficiali o dettagli sulle motivazioni di questa reazione.

Clement Tabur è l'avversario di Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros, un accoppiamento che il giocatore francese non avrebbe mai voluto: "Quando lo vedo giocare, mi fa stare male. Mi sembra che per lui sia troppo facile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Clement Tabur, chi è l'avversario di Sinner al primo turno del Roland Garros x.com

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