Cleanup e riqualificazione in via Ruggiero Greco dei volontari de ' La via della felicità'
I volontari dell’associazione ‘La via della felicità’ hanno effettuato un intervento di pulizia in via Ruggiero Greco, a Foggia. Durante l’attività, sono stati raccolti rifiuti abbandonati lungo la strada, una traversa di viale Colombo. L’intervento ha coinvolto i membri dell’associazione, che si sono dedicati alla bonifica dell’area per migliorare la situazione ambientale locale. L’operazione si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’associazione stessa.
Nuova iniziativa di volontariato urbano promossa dai volontari dell’associazione ‘La Via della Felicità’, che nei giorni scorsi sono intervenuti in via Ruggiero Greco, traversa di viale Colombo a Foggia, con un’attività di cleanup finalizzata alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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