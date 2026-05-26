Cleanup e riqualificazione in via Ruggiero Greco dei volontari de ' La via della felicità'

Notizia in breve

I volontari dell’associazione ‘La via della felicità’ hanno effettuato un intervento di pulizia in via Ruggiero Greco, a Foggia. Durante l’attività, sono stati raccolti rifiuti abbandonati lungo la strada, una traversa di viale Colombo. L’intervento ha coinvolto i membri dell’associazione, che si sono dedicati alla bonifica dell’area per migliorare la situazione ambientale locale. L’operazione si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’associazione stessa.