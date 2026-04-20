Mola 185 kg di rifiuti raccolti | 90 volontari di Retake in azione tra trekking e cleanup

Domenica 19 aprile, 90 volontari di Retake Mola di Bari hanno partecipato a un’azione di pulizia nell’area di Pietra Egea. Durante l’evento, sono stati raccolti circa 185 chilogrammi di rifiuti, trasformando una semplice passeggiata in un intervento concreto per l’ambiente. L’iniziativa ha visto coinvolti cittadini che, unendo il trekking a un’attività di recupero dei rifiuti, hanno contribuito a migliorare il territorio locale.