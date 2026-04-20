Mola 185 kg di rifiuti raccolti | 90 volontari di Retake in azione tra trekking e cleanup
Domenica 19 aprile, 90 volontari di Retake Mola di Bari hanno partecipato a un’azione di pulizia nell’area di Pietra Egea. Durante l’evento, sono stati raccolti circa 185 chilogrammi di rifiuti, trasformando una semplice passeggiata in un intervento concreto per l’ambiente. L’iniziativa ha visto coinvolti cittadini che, unendo il trekking a un’attività di recupero dei rifiuti, hanno contribuito a migliorare il territorio locale.
Una passeggiata che diventa azione concreta per l’ambiente. Sono stati 90 i volontari protagonisti dell’iniziativa promossa da Retake Mola di Bari, andata in scena domenica 19 aprile nell’area di Pietra Egea.Il risultato è tangibile: complessivamente sono stati raccolti 185 chilogrammi di rifiuti.🔗 Leggi su Baritoday.it
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