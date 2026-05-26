Claudio rifiuta 50mila euro ad Affari Tuoi poi prova a trattare col Dottore | Può darmi qualcosa in più?

Notizia in breve

Claudio, concorrente del Trentino Alto Adige, ha rifiutato 50mila euro durante la trasmissione Affari Tuoi. Dopo aver lasciato cadere l’offerta, ha tentato di negoziare con il Dottore, chiedendo se poteva ottenere qualcosa in più. La sua partita si è conclusa con un risultato meno favorevole rispetto alle aspettative iniziali, dopo una fase finale che ha modificato l’esito della sua partecipazione.