Claudio rifiuta 50mila euro ad Affari Tuoi poi prova a trattare col Dottore | Può darmi qualcosa in più?
Claudio, concorrente del Trentino Alto Adige, ha rifiutato 50mila euro durante la trasmissione Affari Tuoi. Dopo aver lasciato cadere l’offerta, ha tentato di negoziare con il Dottore, chiedendo se poteva ottenere qualcosa in più. La sua partita si è conclusa con un risultato meno favorevole rispetto alle aspettative iniziali, dopo una fase finale che ha modificato l’esito della sua partecipazione.
Claudio, concorrente del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi, ha sfiorato una vincita importante salvo poi vedere la sua partita ribaltarsi nel finale. Dopo avere rifiutato più offerte del Dottore, compresa quella da 50mila euro, il concorrente si è ritrovato costretto ad accontentarsi di 22mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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