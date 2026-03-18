Affari tuoi la partita di Sara è un incubo | perde 300mila euro poi cade nella trappola del Dottore

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, Sara, proveniente dall'Umbria, ha affrontato una partita estremamente negativa. Dopo aver perso 300mila euro e 200mila euro, la concorrente si è trovata coinvolta in un giro di offerte basse e un cambio finale che si è rivelato sfavorevole, rendendo la sua esperienza particolarmente difficile.

Nella puntata di stasera di Affari tuoi, la disastrosa partita di Sara della regione Umbria. Un vero e proprio incubo iniziato con l'uscita di scena dei pacchi da 300mila e da 200mila euro e proseguita con offerte basse e un pessimo cambio finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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