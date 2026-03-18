Affari tuoi la partita di Sara è un incubo | perde 300mila euro poi cade nella trappola del Dottore

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, Sara, proveniente dall'Umbria, ha affrontato una partita estremamente negativa. Dopo aver perso 300mila euro e 200mila euro, la concorrente si è trovata coinvolta in un giro di offerte basse e un cambio finale che si è rivelato sfavorevole, rendendo la sua esperienza particolarmente difficile.

Nella puntata di stasera di Affari tuoi, la disastrosa partita di Sara della regione Umbria. Un vero e proprio incubo iniziato con l'uscita di scena dei pacchi da 300mila e da 200mila euro e proseguita con offerte basse e un pessimo cambio finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l’offerta del dottore: perde 300mila euro Ad Affari Tuoi Rossella non corre il rischio e accetta l’offerta del Dottore: perde così i 200mila euroAd Affari Tuoi Rossella dalla Campania gioca solo dopo quattro puntate e affronta una partita densa. Aggiornamenti e notizie su Affari tuoi Temi più discussi: Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: Non ne ricordo una così, ma Gaetano sfata la maledizione; Affari Tuoi, Brenda sorprende De Martino: Che coraggio. Lacrime in studio; Gaetano sfortunato ad Affari Tuoi, De Martino: Mai vista una cosa del genere, cosa è successo nel finale; Affari Tuoi, Valentina dalle Marche gioca con la gemella: il racconto della partita e quanto hanno vinto ai pacchi. Affari Tuoi, puntata da brividi e Martina Miliddi fa esplodere le polemiche sul web: Immagino la CelentanoNella puntata del 17 marzo 2026, Ludovica (coraggiosa fino alla fine) manda in panico il compagno Davide, ma tutto finisce in festa con De Martino: cosa è successo ... libero.it Affari tuoi, Ludovica rifiuta 100 mila euro: quanto ha vinto la concorrente del LazioAffari Tuoi, Ludovica dalla Regione Lazio vince 200mila euro: rifiuta l’assegno da 100mila e viene premiataAffari Tuoi, Ludovica dalla Regione ... msn.com Diamo un voto a Herbert Ballerina in versione presentatore di Affari Tuoi al posto di De Martino. Che divertenti!!! #affarituoi - facebook.com facebook Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com