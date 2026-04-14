Sara ad Affari Tuoi schiva la trappola del dottore | offerto il cambio per farle perdere 50mila euro

Durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi, Sara ha rifiutato un'offerta del dottore che le avrebbe fatto perdere 50mila euro. La concorrente ha scelto di mantenere il suo patrimonio e ha concluso la puntata con la somma di 50mila euro. La sua decisione ha evitato la trappola finale e le ha consentito di portare a casa il montepremi.