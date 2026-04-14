Sara ad Affari Tuoi schiva la trappola del dottore | offerto il cambio per farle perdere 50mila euro
Durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi, Sara ha rifiutato un'offerta del dottore che le avrebbe fatto perdere 50mila euro. La concorrente ha scelto di mantenere il suo patrimonio e ha concluso la puntata con la somma di 50mila euro. La sua decisione ha evitato la trappola finale e le ha consentito di portare a casa il montepremi.
Sara resiste alle offerte del dottore ad Affari Tuoi e riesce a evitare la trappola finale. Una scelta coraggiosa che le permette di portare a casa 50mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Affari tuoi, la partita di Sara è un incubo: perde 300mila euro poi cade nella trappola del DottoreNella puntata di stasera di Affari tuoi, la disastrosa partita di Sara della regione Umbria.
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