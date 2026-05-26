Claudio Miccoli al 4,5% Per Lega FI e DC il solo seggio del candidato sindaco

La lista unita di Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana ha ottenuto il 4,30% dei voti. Claudio Miccoli ha ricevuto il 4,5% delle preferenze. Per queste formazioni, il solo seggio disponibile è stato assegnato al candidato sindaco. I risultati definitivi indicano una percentuale di voti che si mantiene sotto la soglia di rappresentanza per altre liste.

Si ferma al 4,30% la proposta della lista unica composta da Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana. E il seggio spetterà al candidato sindaco Claudio Miccoli, che ha ottenuto 1209 preferenze (4,56%). Ieri nella sede elettorale unica in piazza della Libertà c’erano la segretaria comunale Roberta Conti, il referente di Forza Italia Bruno Fantinelli e i collaboratori della campagna elettorale. Ad un certo punto è arrivato anche il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli il quale si è intrattenuto a lungo in attesa della fine dello scrutinio. Per Miccoli: "Il trend è quello che avevamo in qualche modo immaginato. Ma a giudicare da questo esito direi che Faenza non si è mai allagata e che il Piano dell’Autorità di Bacino è un progetto perfetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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