Lega in trincea per la Dc | valanga di nomi per il candidato sindaco in un Centrodestra che resta in frantumi
Nel centrodestra si fanno strada nuove tensioni mentre la Lega si schiera contro il comunicato congiunto di Mpa, Forza Italia, Udc e Fratelli d’Italia. La distanza tra i partiti si fa più evidente, lasciando ancora aperto il discorso sulla candidatura a sindaco. La trattativa per trovare un accordo sembra proseguire senza una soluzione definitiva, mentre la Lega mantiene una posizione di fermezza.
Accordo ancora in alto mare con la Lega che prende le distanze dal comunicato diffuso questo pomeriggio a firma di Mpa, Forza Italia, Udc e Fratelli d’Italia. Patto a cinque per il nuovo sindaco: il Centrodestra si compatta ma esclude la DcPer la Lega una riunione della coalizione deve avvenire.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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