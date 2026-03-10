Cecina | Ai domiciliari per rapina e furti sorpreso fuori casa senza permesso | denunciato

Un uomo di 42 anni di origine straniera, sottoposto agli arresti domiciliari per rapina e furti, è stato scoperto fuori dalla sua abitazione senza l'autorizzazione dei carabinieri di Cecina. La sua presenza fuori casa senza permesso ha portato alla sua denuncia per evasione. Le forze dell'ordine hanno verificato la sua posizione e hanno proceduto con le formalità di legge.

Un 42enne di origine straniera non ha rispettato i domiciliari e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per evasione. All'uomo era stata applicata la misura cautelare a causa dei suoi pregressi reati in materia di rapina, resistenza, furti in abitazione e ricettazione. Tuttavia negli ultimi due mesi i militari dell'Arma hanno notato come il malvivente non abbia rispettato quanto prescritto e sia uscito dalla sua abitazione senza un permesso. Per questo, alla luce di quanto scoperto, nei suoi confronti è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria.