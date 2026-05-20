Classifica Giro d’Italia 2026 | balzo di Harper Pellizzari in top10 Piganzoli perde due posizioni

Dopo la cronometro individuale di ieri, il Giro d’Italia 2026 è continuato con l’undicesima tappa, una frazione pensata per i corridori in fuga. In classifica, Harper ha aumentato il suo vantaggio, mentre Pellizzari è entrato nella top 10. Piganzoli ha perso due posizioni rispetto alla precedente classifica generale. La tappa si è svolta secondo le aspettative, con i fuggitivi che hanno mantenuto un ruolo centrale nel corso della giornata.

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