Classifica Giro d’Italia 2026 | balzo di Harper Pellizzari in top10 Piganzoli perde due posizioni
Dopo la cronometro individuale di ieri, il Giro d’Italia 2026 è continuato con l’undicesima tappa, una frazione pensata per i corridori in fuga. In classifica, Harper ha aumentato il suo vantaggio, mentre Pellizzari è entrato nella top 10. Piganzoli ha perso due posizioni rispetto alla precedente classifica generale. La tappa si è svolta secondo le aspettative, con i fuggitivi che hanno mantenuto un ruolo centrale nel corso della giornata.
Dopo l’impegnativa e complicata cronometro individuale disputata nella giornata di ieri, il Giro d’Italia 2026 è proseguito con l’undicesima tappa, che era pensata per i fuggitivi e ha rispettato il copione preannunciato alla vigilia. Le salite di Colla dei Scioli (ultimi 2,4 km al 9,3% di pendenza media) e di Cogorno (4,6 km al 6,4%) potevano rappresentare degli ostacoli per gli uomini di classifica, ma sulle due asperità e lungo le successive discese non è successo nulla di particolarmente rilevante (tranne la foratura di Beloki, poi rientrato). Resta dunque tutto invariato in graduatoria: il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia... 🔗 Leggi su Oasport.it
Top GANNA vola nella crono, EULALIO resta in rosa | Ciclismo 360
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