Classe di concorso A-23 | primo bersaglio dei tagli Lettera

Laddove i docenti A-23 sono stati effettivamente assegnati, i risultati sono stati eccellenti: le scuole hanno potuto beneficiare di una strutturazione professionale e mirata delle lezioni, garantendo agli studenti un percorso didattico solido e scientificamente fondato. I dirigenti e i consigli di classe hanno riscontrato un miglioramento tangibile nel clima scolastico e nei livelli di alfabetizzazione. Il danno è profondo e immediato. A settembre, migliaia di ragazzi stranieri perderanno il loro principale punto di riferimento educativo. Chiediamo al Ministro Valditara e al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena attuazione allo spirito del DL 712024. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe Bet He Could Win Her. She Was Already Playing Him.

Notizie e thread social correlati

Concorso docenti PNRR3: delusione di una candidata promossa per una classe di concorso e bocciata per un’altra a poca distanza di tempo. Lettera alle commissioniUna candidata al concorso docenti PNRR3 ha scritto una lettera alle commissioni, esprimendo la sua delusione dopo aver ottenuto una valutazione...

Mobilità docenti, indicazioni per la classe di concorso A-23Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso A-23 è al centro delle nuove indicazioni per la mobilità docenti, contenute...

Temi più discussi: Chi ha superato il concorso a cattedra in una classe di concorso accorpata deve avere doppio punteggio? Come difendo il mio punteggio?; DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTI DAL 6 AL 25 MAGGIO 2026; Interpello suppl. al 29.05 – Primaria/Comune – h 20/24 – D.D. 7 – Cesena; Rinuncia di tutti i vincitori di una classe di concorso, come funziona lo scorrimento degli idonei.

Docenti di ruolo possono partecipare alle supplenze da GPS fino al 31 agosto o 30 giugno solo per un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la ti… x.com

Chi ha superato il concorso a cattedra in una classe di concorso accorpata deve avere doppio punteggio? Come difendo il mio punteggio?I recenti concorsi PNRR hanno dato vita a vari dubbi interpretativi tra gli aspiranti. L'esperta di normativa scolastica Sonia Cannas ha approfondito una questione controversa che sta generando confus ... orizzontescuola.it

Nuova classe A-12: accesso anche con Filosofia LM-78 e altre lauree, possibilità di integrare i CFU mancanti con MasterMnemosine.itCon il D.M. 22 dicembre 2023 nasce la nuova A-12, che accorpa le precedenti A-12 e A-22. L’accesso è ora possibile anche con lauree come LM-78 Filosofia, purché siano rispettati i CFU richiesti. Maste ... orizzontescuola.it