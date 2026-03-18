Mobilità docenti indicazioni per la classe di concorso A-23

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso A-23 è al centro delle nuove indicazioni per la mobilità docenti, contenute nell'Ordinanza ministeriale per il prossimo anno scolastico e nella nota n.

Classe di concorso A- 23 nella scuola secondaria di primo e secondo grado: le indicazioni sono contenute nell'Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità 202627 e nella nota n. 6314 del 13 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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