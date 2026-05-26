clamorosi nuovi proprietari per la progress e la defy wrestling

Nel pomeriggio è stata annunciata la cessione delle proprietà di due delle principali federazioni di wrestling indipendente europee e internazionali. La PROGRESS e la Defy Wrestling, due realtà riconosciute nel settore, sono passate a nuovi proprietari. La notizia riguarda il cambio di gestione di queste organizzazioni, che operano nel settore del wrestling indipendente. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità della transazione o sull’identità dei nuovi proprietari.

Grande scossone quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, quando è emersa la notizia di una nuova proprietà per due delle indy più importanti del panorama europeo e non solo. Sia la PROGRESS che la Defy Wrestling sono state infatti rilevate da una coppia di nuovi proprietari decisamente sorprendente e alquanto clamorosa. I nuovi “padroni” di queste importantissime federazioni indipendenti sono infatti Big Damo e la moglie Nikki Cross, che tra l’altro è stata anche annunciata per un futuro show della PROGRESS previsto per la fine di luglio, quando la sua clausola di non-competizione con la WWE si interromperà. In particolare fa... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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