Stefano De Martino ha venduto la sua barca, precedentemente chiamata Santiago, in onore del figlio del conduttore. La barca, un gozzo, ora porta il nome di Lions ed è passata a nuovi proprietari. La notizia è stata diffusa attraverso un video che mostra il passaggio di proprietà e il cambio di nome dell'imbarcazione. La decisione di vendere la barca è stata resa pubblica di recente.

Stefano De Martino ha deciso di separarsi dalla sua barca. Il gozzo, denominato Santiago in onore del figlio del conduttore, ha cambiato proprietari e nome: oggi si chiama Lions. A confermare il passaggio di mano sono stati gli stessi nuovi acquirenti, che hanno festeggiato l’acquisto pubblicando un video sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BoatVibe Luxury boats Amalfi (@boatvibeamalfi) Nel filmato si vede un gruppo di persone che brindano e innaffiano l’imbarcazione con dello champagne, per poi salirvi a bordo. La didascalia sul video non lascia spazio a interpretazioni: è l’ex barca di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino vende la sua barca “Santiago”: nuovo nome e nuovi proprietari (video)

Stefano De Martino vende la sua barca Santiago e su TikTok i nuovi proprietari festeggianoSu TikTok è virale il video dei nuovi proprietari della barca di Stefano De Martino: il gozzo si chiama ora "Lions".

Stefano De Martino e la sua barca ‘Santiago’: curiosità, foto e prezzo dell’imbarcazione dedicata al figlioProtagonista indiscusso della fascia pre-serale di Rai 1, Stefano De Martino ha sempre optato per la riservatezza, mostrandosi solo talvolta nella...

Temi più discussi: Stefano De Martino, la decisione dopo anni sulla sua barca Santiago. Il retroscena sulla scelta del conduttore; Stefano De Martino ha venduto la barca che portava il nome di suo figlio; Stefano De Martino pazzo di lei: il conduttore di Affari Tuoi esce allo scoperto su Instagram; De Martino, la scelta drastica sulla barca dedicata al figlio Santiago: c’entra (anche) Belen, il retroscena.

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Un brindisi a bordo e un nome che cambia.. La barca di Stefano De Martino non si chiama più Santiago. Su TikTok il video dei nuovi proprietari diventa virale https://fanpa.ge/fpfwx facebook