Stefano De Martino vende la sua barca Santiago e su TikTok i nuovi proprietari festeggiano

Su TikTok sta circolando un video che mostra i nuovi proprietari di una barca appartenuta a Stefano De Martino mentre festeggiano a bordo. La barca, un gozzo, è stata recentemente venduta e ora porta il nome di

Su TikTok è virale il video dei nuovi proprietari della barca di Stefano De Martino: il gozzo si chiama ora "Lions". Gabriele Parpiglia ha ricostruito la storia dietro la vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino e la sua barca ‘Santiago’: curiosità, foto e prezzo dell’imbarcazione dedicata al figlioProtagonista indiscusso della fascia pre-serale di Rai 1, Stefano De Martino ha sempre optato per la riservatezza, mostrandosi solo talvolta nella...

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Temi più discussi: Stefano De Martino, la decisione dopo anni sulla sua barca Santiago. Il retroscena sulla scelta del conduttore; Stefano De Martino ha venduto la barca che portava il nome di suo figlio; Stefano De Martino pazzo di lei: il conduttore di Affari Tuoi esce allo scoperto su Instagram; De Martino, la scelta drastica sulla barca dedicata al figlio Santiago: c’entra (anche) Belen, il retroscena.

Stefano De Martino ha venduto la barca che ha il nome del figlio Santiago? Il giallo su TikTok e il mistero del sosiaIl timone cambia mano o è solo un clamoroso abbaglio da banchina? Stefano De Martino finisce di nuovo nel frullatore dei social per il suo Positano Open 38, il gozzo che ... ilmattino.it

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Sanremo 2027, spuntano i nomi di tre co-conduttrici accanto a Stefano De Martino: ecco chi sono facebook