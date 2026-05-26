I carabinieri di Civitella hanno arrestato un ragazzo di 18 anni per possesso di cocaina destinata allo spaccio. Durante un controllo, i militari hanno trovato droga addosso al giovane e l’hanno portato in caserma. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’arresto è avvenuto nella giornata del 26 maggio 2026.

Arezzo, 26 maggio 2026 - Civitella: i carabinieri arrestano un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 18enne, di origine albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un servizio di controllo svolto presso un parcheggio pubblico di Civitella in Val di Chiana (AR), l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un’autovettura Fiat Panda, il cui conducente, sin dalle prime fasi dell’attività condotta dai militari dell’Arma, ha manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo. Proprio l’atteggiamento del ragazzo, il quale in un primo momento non ha fornito il proprio domicilio dichiarando di essere senza fissa dimora, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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