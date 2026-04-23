Sant’Antonio Abate | carabinieri arrestano un 34enne per detenzione di droga a fini di spaccio

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni a Sant’Antonio Abate per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha cercato di sfuggire durante un controllo, fuggendo in scooter e ignorando l’alt degli agenti. Dopo un inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65, caricata.

L’uomo, con precedenti di polizia, ha tentato la fuga in scooter ignorando l’alt degli agenti: dopo un lungo inseguimento è stato bloccato e trovato armato con una Beretta calibro 7,65 carica.. I carabinieri del Nucleo radiomobile delle compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne incensurato. Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno fermato alla guida della sua auto il 34enne. Controllato sul posto è stato trovato in possesso di 107grammi di marijuana già suddivisa in 4 panetti. L’uomo arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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