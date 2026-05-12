I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona hanno arrestato un uomo di 34 anni a Foiano. Durante un controllo, i militari hanno trovato nel suo possesso alcune dosi di cocaina e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in attività di contrasto alla droga nella zona.

Arezzo, 11 maggio 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, durante un posto di controllo eseguito tra il casello Valdichiana e il comune di Foiano della Chiana, hanno sottoposto ad accertamenti un’autovettura, alla cui guida vi era un 34enne della provincia di Siena, il quale, sin dalle prime fasi dell’attività condotta dai militari dell’Arma, ha manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo. Proprio l’atteggiamento dell’uomo ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 230 euro in contanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano, i carabinieri arrestano un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

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