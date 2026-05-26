Milano – Lo “Sdraiato“ ha la sua copertura ad onda, l’elemento architettonico che caratterizza CityWave, la quarta struttura che sarà affiancata ai tre grattacieli del quartiere CityLife. Il cantiere ieri ha fatto un passo avanti verso il definitivo completamento dell’opera: il “getto del concio” in calcestruzzo nel punto più alto della costruzione, fase centrale nella realizzazione della canopy, cioè della copertura che segna il completamento delle principali opere strutturali dell’edificio progettato dall’ architetto danese Bjarke Ingels. La tappa. Un’operazione che gli addetti ai lavori hanno potuto osservare dal 27° piano della Torre PwC, il “Curvo“ firmato da Daniel Libeskind. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - CityLife, un cantiere senza tregua: lo ‘Sdraiato’ ha la copertura a onda. CityWave pronto entro 200 giorni

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