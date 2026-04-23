?? Cosa sapere Il progetto CityWave di Bjarke Ingels Group a Milano sarà completato entro il 2026. La struttura ospiterà 60mila metri quadrati di uffici con 11mila metri quadrati di fotovoltaico. Entro la fine del 2026, lo skyline di Milano riceverà un nuovo elemento architettonico con il completamento di CityWave, l'ultimo tassello che chiuderà il ciclo di trasformazione urbana di CityLife. Il progetto, che vede la firma dello studio internazionale Bjarke Ingels Group, si inserisce nel cuore del .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, arriva CityWave: la mezzaluna di BIG chiude CityLife

CityWave a CityLife #milano

Notizie correlate

Leggi anche: Borsa: Milano chiude in calo dell'1,36%, pesa lo stacco dei dividendi di otto big

Arcaplanet Dog Run Milano 2026: La corsa a sei zampe in CityLifeNella cornice della Wizz Air Milano Marathon 2026, il parco di CityLife si trasforma sabato 11 aprile nel palcoscenico della Dog Run Arcaplanet.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: CityWave a Milano: l’edificio a forma d’onda di Bjarke Ingels sarà completato entro il 2026; Cityife, l'edificio Onda corre verso la fine: quando sarà pronto Citywave; CityWave, la grande onda di CityLife Milano prende forma tra design e sostenibilità; Milano, ecco come sarà Citywave, la grande onda in Citylife pronta (forse) entro fine 2026.

CityWave, la grande onda di CityLife Milano prende forma tra design e sostenibilitàLa struttura di CityWave è oggi pienamente riconoscibile nella sua forma iconica: la grande onda – la ‘canopy’ – che unisce i due edifici rappresenta l’elemento distintivo di un progetto destinato a ... affaritaliani.it

CityWave a Milano: l’edificio a forma d’onda di Bjarke Ingels sarà completato entro il 2026A Milano, nell’area Citylife, il building - destinato ad uffici e progettato dall’architetto Bjarke Ingels, fondatore dello studio Big - integra uno dei più grandi impianti fotovoltaici urbani (11mila ... ilsole24ore.com

Milano. Nel Cpr di via Corelli cinque minori: tra cui un quattordicenne La denuncia della rete attivisti di “Mai più lager-No ai Cpr” Angela Nocioni, l’Unità x.com

L’azienda di ceramica sanitaria si allea con gli showroom Pianca & partners, GruppoTre e We are in town a Milano - facebook.com facebook