Cityife l' edificio Onda corre verso la fine | quando sarà pronto Citywave
Sarà terminato entro fine anno Citywave, il nuovo palazzo firmato dallo studio internazionale Bjarke Ingels Group in costruzione a Citylife. La struttura di Citywave è oggi pienamente riconoscibile nella sua forma iconica: la grande onda (la ‘canopy’) che unisce i due edifici rappresenta.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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