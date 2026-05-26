Città del Formaggio | Battipaglia premia i suoi caseifici

Stamattina, nella sala conferenze del Comune, si è svolta la cerimonia di premiazione dei caseifici di Battipaglia. Questi laboratori sono stati riconosciuti per aver contribuito al titolo di “Città del Formaggio” ottenuto l’anno precedente. Durante l’evento, sono stati consegnati i premi ai produttori che si sono distinti per qualità e impegno nel settore lattiero-caseario. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori del settore.

Si è tenuta stamattina, presso la sala conferenze del Comune di Battipaglia, la cerimonia di premiazione dei caseifici che, con il loro impegno e la loro qualità produttiva, hanno contribuito al prestigioso riconoscimento ottenuto lo scorso anno: Battipaglia Città del Formaggio. “L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Con il suo martelletto seleziona nei caseifici la qualità delle forme di formaggio, senza aprirle ma solo “ascoltandole”. Il pomeriggio va a prendere il figlio all’asilo e si ferma al parcoJessica Di Puorto, nata nel 1990 ad Aversa, è una battitore esperta del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Leggi anche: Sondalo premia i suoi studenti più meritevoli

Cremona entra nel circuito Città del formaggio italianeCremona, 23 febbraio 2026 – Importante riconoscimento per Cremona e per la Lombardia: in occasione dell'inaugurazione de il BonTà & Gusto Divino la città di Cremona ha ricevuto ufficialmente il ... ilgiorno.it

Prove di disgelo tra Novara e Gorgonzola: entrambe sono Città del formaggio 2025Gorgonzola (Milano) – Vertice al formaggio e firma ufficiale a Novara: il Comune piemontese (che ospita anche il Consorzio del gorgonzola Dop) e la città di Gorgonzola nominati, in tandem, Città ... ilgiorno.it