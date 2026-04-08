Sondalo premia i suoi studenti più meritevoli

Martedì 7 aprile alle 17.30 si è tenuta a Sondalo la cerimonia di consegna delle borse di studio ai studenti più meritevoli. L'evento, organizzato dal comune, rappresenta un momento di riconoscimento per i giovani che si sono distinti nel percorso scolastico. L’amministrazione comunale ha promosso questa tradizione come occasione per premiare l’impegno, la costanza e la dedizione degli studenti locali.

Si è svolta martedì 7 aprile alle ore 17.30 la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio, un appuntamento particolarmente sentito dall’amministrazione comunale di Sondalo, che da anni sostiene e valorizza i giovani premiando l’impegno, la costanza e la dedizione nello studio.Anche. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Mercato Saraceno, premiati gli studenti più meritevoliDomenica scorsa, la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, ha consegnato un attestato di merito a tre studenti e tre studentesse della scuola... Premiati gli studenti meritevoliTorna a Cavriglia il premio al merito scolastico per gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità, un’iniziativa che...