Cisint | Pur di racimolare qualche voto i dem esigono la cittadinanza facile
L’eurodeputata della Lega ha dichiarato che i rappresentanti del Partito Democratico chiedono la cittadinanza facile per ottenere voti. Ha inoltre chiesto l’adozione immediata di una legge che preveda la revoca del permesso di soggiorno agli estremisti. Cisint, ex sindaco di Monfalcone, ha espresso queste opinioni in una dichiarazione pubblica.
Anna Maria Cisint, a lungo sindaco di Monfalcone, oggi eurodeputata della Lega. L’islam lo ha visto da vicino. E ha subito denunciato l’uso che la sinistra ha fatto degli immigrati, in particolare islamici, per accrescere il proprio consenso alle urne. Abbiamo visto diversi candidati musulmani a Venezia, eppure non è andata bene per la sinistra. «Cercavano voti in nome di Allah sventolando la bandiera del Pd, che in Laguna avrebbe potuto direttamente cambiare nome: da Partito democratico a partito “teocratico”. Perché gli islamisti hanno in testa un solo obiettivo: portare avanti in Occidente e in Italia la loro strategia di conquista per trasformare la nostra democrazia in una teocrazia basata sulla sharia e sulla negazione di quelle libertà che, con fatica, noi - soprattutto le donne - ci siamo conquistati. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'On. Anna Maria Cisint ci spiega cosa sta succedendo a Venezia...
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