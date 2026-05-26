Anna Maria Cisint, a lungo sindaco di Monfalcone, oggi eurodeputata della Lega. L’islam lo ha visto da vicino. E ha subito denunciato l’uso che la sinistra ha fatto degli immigrati, in particolare islamici, per accrescere il proprio consenso alle urne. Abbiamo visto diversi candidati musulmani a Venezia, eppure non è andata bene per la sinistra. «Cercavano voti in nome di Allah sventolando la bandiera del Pd, che in Laguna avrebbe potuto direttamente cambiare nome: da Partito democratico a partito “teocratico”. Perché gli islamisti hanno in testa un solo obiettivo: portare avanti in Occidente e in Italia la loro strategia di conquista per trasformare la nostra democrazia in una teocrazia basata sulla sharia e sulla negazione di quelle libertà che, con fatica, noi - soprattutto le donne - ci siamo conquistati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cisint: «Pur di racimolare qualche voto i dem esigono la cittadinanza facile»

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L'On. Anna Maria Cisint ci spiega cosa sta succedendo a Venezia...

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